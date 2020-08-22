Лукашенко объяснил, почему долго не выходил к народу после выборов

Минск, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему долго не выходил к гражданам после выборов.

«Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция. — Прим. ФАН) к этому готовились: если выйдут «лукашенковцы», то будем мочить», — сказал белорусский лидер в комментарии RT.

По словам Лукашенко, он не хотел, чтобы пострадали люди, поэтому принял решение на какой-то период взять паузу.

«Ну, может, немножко перебрали», — подытожил президент Белоруссии.

Напомним, выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно подсчетам белорусского ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. После выборов в республике начались массовые беспорядки.

22 августа Александр Лукашенко выступил перед гражданами на митинге в Гродно. Президент Белоруссии подчеркнул, что к массовым беспорядкам в республике причастен Запад. По словам Лукашенко, против страны хотят использовать сценарий цветных революций. Также белорусский лидер считает, что республику травят, чтобы затем броситься на Россию.