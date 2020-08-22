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Эксперты назвали самые «сексуальные» марки автомобилей

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Эксперты назвали самые «сексуальные» марки автомобилей

Берлин, 22 августа. Автолюбители при покупке машины обращают внимание на безопасность, комфорт и экологичность, считают эксперты немецкого портала mobile.de. Однако это не все критерии для поиска идеального авто.

Как показал опрос, 71,6% немцев ценят безопасность, для 56,4% опрошенных важен комфорт. Еще 46,5% граждан ФРГ заботятся об окружающей среде. И 16,4% немцев хотят выглядеть сексуально в новом авто.

Большинство немцев уверены, что привлекательнее всего выглядит водитель BMW. Классическая марка обошла даже спорткары Porsche.

Эксперты назвали самые «сексуальные» марки автомобилей

На третьем месте оказались автомобили Mercedes-Benz. Причем в глазах женщин бесспорным лидером является все-таки BMW.

Американские автомобили тоже были включены в список самых сексуальных. Больше всего голосов набрал Jeep, его поддержали 13,7% женщин и 9% мужчин.

Самыми непривлекательными машинами для немцев оказались творения итальянского производителя Fiat. Они никак не поднимают статус своего владельца.

Эксперты назвали самые «сексуальные» марки автомобилей

Ранее эксперты назвали марки автомобилей, которые почти не теряют в цене при перепродаже. За автомобили Hyundai Solaris, Kia Soul, Mazda CX-5, Kia Rio и Hyundai Creta 2016 года выпуска можно получить до 90% их начальной стоимости.

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