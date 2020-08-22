Эксперты назвали самые «сексуальные» марки автомобилей

Берлин, 22 августа. Автолюбители при покупке машины обращают внимание на безопасность, комфорт и экологичность, считают эксперты немецкого портала mobile.de. Однако это не все критерии для поиска идеального авто.

Как показал опрос, 71,6% немцев ценят безопасность, для 56,4% опрошенных важен комфорт. Еще 46,5% граждан ФРГ заботятся об окружающей среде. И 16,4% немцев хотят выглядеть сексуально в новом авто.

Большинство немцев уверены, что привлекательнее всего выглядит водитель BMW. Классическая марка обошла даже спорткары Porsche.

На третьем месте оказались автомобили Mercedes-Benz. Причем в глазах женщин бесспорным лидером является все-таки BMW.

Американские автомобили тоже были включены в список самых сексуальных. Больше всего голосов набрал Jeep, его поддержали 13,7% женщин и 9% мужчин.

Самыми непривлекательными машинами для немцев оказались творения итальянского производителя Fiat. Они никак не поднимают статус своего владельца.

Ранее эксперты назвали марки автомобилей, которые почти не теряют в цене при перепродаже. За автомобили Hyundai Solaris, Kia Soul, Mazda CX-5, Kia Rio и Hyundai Creta 2016 года выпуска можно получить до 90% их начальной стоимости.