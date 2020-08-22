Названы условия введения новых выплат на детей по 10 тысяч рублей

Москва, 22 августа. Эксперты объяснили, от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет, и удастся ли принять его до начала учебного года.

Доктор экономических наук Игорь Николаев высказался о последнем с осторожностью. Он отметил, что правительству требуются деньги «на черный день», чтобы обезопасить экономику на случай новых потрясений. Поэтому сценарий с очередными выплатами он считает маловероятным.

«Полагаю, что в части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра», — сказал он в комментарии Mk.ru.

Первый зампредседателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, в свою очередь, указал, что с апреля власти РФ выделили на выплаты семьям с детьми порядка 580 миллиардов рублей, хотя эти средства не были предусмотрены бюджетом.

«По-прежнему порядка 10-12 тысяч человек ежедневно обращаются за выплатами на детей. И люди деньги получают», — подчеркнул спикер.

Он уточнил, что для новой волны выплат необходимо «политическое решение на самом высоком уровне», так как она обойдется стране в сотни миллиардов рублей.

«Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится», — заверил представитель Совфеда.

Рязанский также добавил, что региональные власти, вероятнее всего, будут локально помогать нуждающимся перед учебным годом, но «веерных выплат по десять тысяч рублей» ожидать стоит вряд ли.

По мнению руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никиты Масленикова, решение о выделении средств зависит от проекта госбюджета на будущий год. Однако он уверен, что правительству стоит пойти на такой шаг, поскольку у многих россиян «есть немало проблем».

Маслеников напомнил, что правительство увеличило Фонд национального благосостояния на 1,8 триллиона рублей, которые предназначаются для антикризисных расходов. Это значит, по каждому из таких решений вносить дополнительные поправки к законам не нужно, и выплаты можно провести достаточно оперативно.

Депутат заксобрания Петербурга и доктор экономических наук Оксана Дмитриева считает, что новая волна выплат должна быть дифференцированной, с четкими критериями реализации.

«Деньги следует выделять не всем подряд, а только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты», — объяснила она свое мнение.

Парламентарий не сомневается, что разработать такую систему выплат до 1 сентября вполне реально, так как информация об оказавшихся в тяжелом финансовом положении гражданах должна поступать в соответствующие инстанции.

Она также отметила, что даже если родители получат деньги не к первому числу, а в течение всего сентября, это все равно будет большим подспорьем.

Ранее сообщалось, что произвести выплаты детских пособий к 1-му сентября решили некоторым жителям Московской области.