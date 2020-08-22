Более 130 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

Донецк, 22 августа. Свыше 130 тысяч жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) получили российские паспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что 22 августа отмечается День флага России. Пушилин назвал эту дату знаменательной для всего русского мира.

«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», — написал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что День флага России — это праздник, который объединяет всех русских людей независимо от территории проживания, передает URA.RU.

«Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России! С праздником, друзья!» — подытожил глава республики.

Напомним, в апреле прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить паспорт гражданина РФ в упрощенном порядке. Кроме того, в 2020 году новый указ президента РФ отменил госпошлину за получение паспорта для жителей республик Донбасса.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Народного совета ДНР Владимир Бедевка назвал закон об отмене госпошлины судьбоносным. По его словам, этот шаг показал, что в России действительно обеспокоены судьбами людей.