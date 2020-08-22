Сальма Хайек в бикини показала шикарную фигуру

Лос-Анджелес, 22 августа. Фотографии голливудской актрисы Сальмы Хайек в бикини доставили большое удовольствие поклонникам. Дива опубликовала снимок в Instagram.

Популярная мексикано-американская актриса Сальма Хайек получила мировую славу благодаря фильму Квентина Тарантино «От заката до рассвета». Лента вышла в 1995 году, но кажется, что Сальма совсем не изменилась.

Звезде кинематографа в сентябре исполнится 54 года. Она следит за своей фигурой и часто появляется в откровенных нарядах.

На этот раз актриса предстала перед фанатами в открытом черном купальнике, который отлично подчеркнул ее шикарную фигуру. Сальма сидит за столом в одном бикини и держит в руке небольшую чашку кофе.

Заметно, как Хайек позирует на камеру, выбрав самый удачный ракурс.

«Вы выглядите как греческая королева!» – замечают в комментариях под записью. «Одна из самых красивых женщин в мире!» – приходят к выводу фанаты. «О боже, какая эстетика фотографии! Совершенство», — написал еще один поклонник. «Вам точно скоро исполнится 54?» — с удивлением спрашивает подписчик.

Ранее Сальма Хайек рассказала о конфузе, который случился с ней на вручении премии «Оскар». На звезде лопнуло парадное платье, поэтому ей пришлось просить запасной наряд у коллеги.

Для Хайек не было большего унижения, чем показаться на церемонии в чужом платье.