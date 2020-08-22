В Wintershall Dea заявили, что США не смогут остановить СП — 2 санкциями

Берлин, 22 августа. Официальные представители немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, которая участвует в реализации проекта «Северный поток — 2», высказались о санкционной политике США. Ее гендиректор Марио Мерена заявил: Вашингтон не сможет остановить строительство газопровода с помощью новых экономических ограничений.

В Wintershall Dea уверены, что «Северный поток — 2», несмотря на давление со стороны Белого дома, будет полностью реализован, причем уже в ближайшее время, передает «ПолитРоссия». В частности, в успешном завершении международного проекта не сомневается Мерен, поскольку Европе необходима эта энергетическая магистраль, которая снабдит страны российским газом.

«Мы видели, что проект был введен в более широкие геополитические рамки, которые угрожают ряду отраслей промышленности и вовлеченных сторон. Мы отвергаем их, как это делает правительство Германии, Европейская комиссия и ряд европейских стран», — заявил глава Wintershall Dea.

Напомним, что Вашингтон планирует оказать экономическое давление на европейские компании, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2». Американцы изучают возможность введения санкций против предприятий, которые занимаются страхованием судов-трубоукладчиков и поставкой специального оборудования.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что новые санкции США против европейских компаний могут вывести противостояние Германии и США на новый уровень. Он отметил, что Берлину необходимо ответить на подобные угрозы со стороны Вашингтона.