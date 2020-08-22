Названа стоимость элитного гроба покойной Легкоступовой

Москва, 22 августа. Стоимость гроба покойной певицы Валентины Легкоступовой превышает 400 тысяч рублей, поскольку этот похоронный атрибут относится к категории элитных. Об этом рассказал ритуальный агент Вячеслав Ребров.

По его словам, Легкоступову проводили в последний путь в белом итальянском гробу из особо прочных пород дерева.

«Голая» стоимость — около 400 тысяч рублей. На нее, как правило, «накручивается» цена за мягкие подушки, постель, покрывало — все удобства», — сообщил Ребров изданию «Собеседник».

Также ритуальный агент сообщил, что обычно на похоронах представительского класса, к категории которых относятся проводы звезд в последний путь, средняя стоимость гроба составляет около миллиона рублей.

«Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом», — пояснил Ребров.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Примерно за неделю до смерти певица попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая вызвала отек мозга. Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому и умерла, не приходя в сознание.

По словам вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова, певица получила травму, поскользнувшись в ванной. В комментарии телеканалу «360» подруга Легкоступовой Ольга Зарубина назвала смерть певицы «глупой и обидной».

Церемония прощания с исполнительницей прошла 20 августа на Троекуровском кладбище. Тело певицы кремировали. По словам Фирсова, Легкоступова сама просила сжечь ее тело, а прах развеять над Атлантическим океаном с яхты.