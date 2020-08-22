Поляки высмеяли идею Варшавы об «антироссийском» канале на Балтийской косе

Варшава, 22 августа. Читатели польского издания Gazeta.pl раскритиковали планы Варшавы по созданию нового канала через Балтийскую косу. В комментариях под публикацией, где говорится о важности этого проекта для усиления обороноспособности страны, они выразили свое возмущение и заявили, что возведение данного сооружения — бесполезная затея.

Ранее замглавы министерства национальной обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что Варшава планирует построить канал через Балтийскую косу, поскольку это благоприятно скажется на обороноспособности страны. Он отметил, что польские военные корабли и другие суда смогут напрямую выходить в Балтийское море, избегая захода в Калининградский залив.

Поляки в Сети резко отреагировали на эту новость. По их мнению, новый канал на Балтийской косе бесполезен, финансирование на данный проект можно было бы направить в другие сферы национальной экономики.

Граждане с иронией восприняли «важность» канала для обороноспособности Польши, напомнив, что на вооружении российской армии уже давно состоят передовые образцы ракетных комплексов, которые нейтрализуют «преимущества» использования нового проекта в военных целях.

«В эпоху, когда есть гиперзвуковые ракеты, которые могут долететь из Калининградской области до Варшавы минуты за четыре, канал имеет колоссальное значение», — высмеял идею польских властей один из читателей.

Кроме того, поляки напомнили Скуркевичу, что в случае возникновения военного конфликта Россия сможет без особого труда блокировать канал, применив при этом обычные артиллерийские орудия. Таким образом, проект, который якобы необходим для укрепления обороноспособности, на самом деле представляет серьезную опасность для Варшавы.

Ранее председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский признал, что Варшава жестко провалилась в своем стремлении показать, что российский газ ей не нужен.