Польша собирается открыть авиасообщение с Россией

Варшава, 22 августа. Польша собирается исключить Россию из списка стран, авиасообщение с которыми находится по запретом в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Польское агентство печати, опубликовавшее выдержки из соответствующего проекта распоряжения.

В документе из списка стран, перелеты в которые запрещены, пропали Китай, Россия, Габон, Сингапур, Сербия, а также Сан-Томе и Принсипи. При этом общее число стран, с которыми авиасообщение Польши приостановлено, увеличилось.

Сейчас в этом перечне 63 страны, пишет «ФедералПресс». Раньше в списке значились 44 государства. В проекте постановления под запрет попали США, Румыния, Бельгия, Албания и Венесуэла, а также другие страны, передает Deita.ru.

Отмечается, что новое постановление будет действовать с 26 августа по 8 сентября. Запреты на авиасообщение не касаются военных перелетов и рейсов, которые выполняются с согласия польского премьер-министра.

В середине марта из-за пандемии Варшава ввела полный запрет на международные перелеты. В ночь с 16 на 17 июня ограничения были сняты для стран ЕС и нескольких других направлений. Кроме того, 2 июля крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила рейсы в Канаду, Японию и некоторые азиатские страны.

Ранее глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин назвал страны, которые готовы возобновить авиасообщение с РФ осенью. В список попали Египет, Черногория и Доминикана.