Маликов оценил идею тратить маткапитал на покупку музыкальных инструментов

Москва, 22 августа. Известному российскому певцу Дмитрию Маликову понравилась идея продавать на льготных условиях музыкальные инструменты по сертификату на материнский капитал.

Маликов уверен, что многие дети нуждаются в хороших инструментах. И есть семьи, для которых покупка фортепиано невозможна без помощи государства.

«Может для кого-то фортепиано — это вещь какая-то жизненно необходимая, ребенок без этого не может жить», — прокомментировал певец, его слова передает телеканал «360».

С ним согласился саксофонист Игорь Бутман. Он отметил, что инструменты отечественного производства по качеству не уступают западным.

Минпросвещения РФ предложило использовать средства маткапитала на покупку инструментов для детей на льготных условиях. Однако деньги от государства министерство предлагает тратить только на российские инструменты.