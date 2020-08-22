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Стрелка манометра MH17 на месте ЧП указала на ложь расследования Нидерландов

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Стрелка манометра MH17 на месте ЧП указала на ложь расследования Нидерландов
Москва, 22 августа. На месте крушения малайзийского пассажирского самолета Boeing MH17 были обнаружены новые важные детали, способные поставить под сомнение результаты расследования Совместной следственной группы (ССГ). Об этом в своем новом материале сообщил российский независимый технический эксперт Юрий Антипов. Специалист подробно изучил все фотографии с места разброса обломков лайнера и обратил внимание на некоторые элементы, вызывающие вопросы к нидерландскому следствию.

В новой статье, опубликованной на дзен-канале Сергея Григорьева, Антипов указал на необычное повреждение медицинского манометра, который в момент трагедии находился на борту пассажирского самолета. Деформация штырька-ограничителя и положение стрелки прибора указывают, что в салоне лайнера случился резкий перепад атмосферного давления, характерный при детонации взрывного устройства в замкнутом пространстве.

«Манометр, находящийся на борту МН17, зафиксировал молниеносный всплеск очень сильного давления внутри самолета. И это может быть только фронт ударной волны от взрыва на борту», — уверен эксперт.

Антипов заметил, что стрелка манометра, найденного на месте крушения MH17, указала на ложь нидерландского расследования. Следователи попросту проигнорировали данную деталь в пользу «удобной» версии с ракетой «Бука». Западные эксперты немерено упустили важные доказательства, чтобы придерживаться так называемой официальной версии.

Однако технический эксперт не остановился на достигнутом — в подтверждение своих слов о детонации взрывного устройства в салоне пассажирского лайнера он провел специальный эксперимент. Он поместил аналогичный манометр в барокамеру, воссоздав в ней условия, совпадающие с теми, которые возникают при взрыве в замкнутом пространстве. В итоге медицинский прибор получил такие же повреждения, как устройства, находящиеся на борту MH17.

Ранее Антипов изучил снимки кабины пилотов малайзийского Boeing. Эксперт пришел к выводу, что состояние этой части пассажирского самолета полностью опровергает версию Запада с «Буком».

Источник: ПолитПазл
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