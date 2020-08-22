

Москва, 22 августа. На месте крушения малайзийского пассажирского самолета Boeing MH17 были обнаружены новые важные детали, способные поставить под сомнение результаты расследования Совместной следственной группы (ССГ). Об этом в своем новом материале сообщил российский независимый технический эксперт Юрий Антипов. Специалист подробно изучил все фотографии с места разброса обломков лайнера и обратил внимание на некоторые элементы, вызывающие вопросы к нидерландскому следствию.

В новой статье, опубликованной на дзен-канале Сергея Григорьева, Антипов указал на необычное повреждение медицинского манометра, который в момент трагедии находился на борту пассажирского самолета. Деформация штырька-ограничителя и положение стрелки прибора указывают, что в салоне лайнера случился резкий перепад атмосферного давления, характерный при детонации взрывного устройства в замкнутом пространстве.

«Манометр, находящийся на борту МН17, зафиксировал молниеносный всплеск очень сильного давления внутри самолета. И это может быть только фронт ударной волны от взрыва на борту», — уверен эксперт.

Антипов заметил, что стрелка манометра, найденного на месте крушения MH17, указала на ложь нидерландского расследования. Следователи попросту проигнорировали данную деталь в пользу «удобной» версии с ракетой «Бука». Западные эксперты немерено упустили важные доказательства, чтобы придерживаться так называемой официальной версии.

Однако технический эксперт не остановился на достигнутом — в подтверждение своих слов о детонации взрывного устройства в салоне пассажирского лайнера он провел специальный эксперимент. Он поместил аналогичный манометр в барокамеру, воссоздав в ней условия, совпадающие с теми, которые возникают при взрыве в замкнутом пространстве. В итоге медицинский прибор получил такие же повреждения, как устройства, находящиеся на борту MH17.

Ранее Антипов изучил снимки кабины пилотов малайзийского Boeing. Эксперт пришел к выводу, что состояние этой части пассажирского самолета полностью опровергает версию Запада с «Буком».