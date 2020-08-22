Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Минск, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим другом и поблагодарил его за слова, сказанные после выборов.

«Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента RT, почему белорусский лидер так долго не выходил к своему народу.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. После завершения голосования в стране начались несанкционированные протестные акции.

22 августа Лукашенко выступил перед гражданами на митинге в Гродно. Президент Белоруссии заявил, что за организацией беспорядков в республике стоят США и Европа.

По мнению Лукашенко, Запад хочет использовать Белоруссию против России. Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас Минск травят, чтобы впоследствии броситься на Москву. Лукашенко подчеркнул, что Владимир Путин придерживается такого же мнения.