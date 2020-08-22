Поклонников восхитило фото обнаженной дочери Ренаты Литвиновой

Москва, 22 августа. Актриса и режиссер Рената Литвинова показала фото своей дочери Ульяны. Поклонников восхитил снимок обнаженной девушки.

Говорят, что когда Бог хочет сделать женщине комплимент, он дарит ей дочь. Так случилось с Литвиновой. Ульяна очень похожа на мать. На некоторых черно-белых фотографиях девушку можно принять за молодую Литвинову.

В Интернете их часто сравнивают, замечая, что у Ульяны есть все: красота и связи мамы. Ее ждет прекрасное будущее.

«Копия мамы», — написала поклонница. «До чего же она прекрасна», — восхитился фанат. «Гены пальцем не раздавишь. Нереальная красотка. По дороге в Голливуд», — напророчил Уле поклонник. «Я сначала подумал, что это Рената», — удивился подписчик.

Первым супругом Литвиновой был продюсер Александр Антипов, с ним у актрисы не было детей. Вторым мужем стал бизнесмен Леонид Добровский, от него Литвинова родила дочь Ульяну.

Сейчас 53-летняя Литвинова одна, по крайней мере СМИ не пишут, что у нее есть возлюбленный. В нескольких интервью Литвинова признавалась, что хорошо чувствует себя без общества мужчин. Так у нее появляется больше времени на творчество и на дочь.

Ранее сообщалось, что актриса показала поклонникам фото в черном прозрачном платье. Фанатов заинтриговал ее наряд.