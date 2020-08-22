Британцы признались, что ни один русский не повлиял на их решение по Brexit

Лондон, 22 августа. Читатели британского таблоида Daily Express высказались о намерении некоторых депутатов провести расследование по «вмешательству» РФ в референдум по Brexit в 2016 году. Многие выразили мнение, что парламентарии пытаются поставить под сомнение неугодные им итоги голосования по выходу страны из Евросоюза, а также отметили, что на их решение по этому вопросу в свое время никто не влиял.

«Никто не появился на моем пороге в меховой шапке-ушанке. Я, как и многие в Великобритании, не являюсь активным пользователем социальных сетей. Поэтому мне непонятно, как на меня мог повлиять анонимный русский или даже российский президент. Я помню, как американский президент пытался повлиять на меня, я помню, как ЕС пытался запугать меня вместе с фракциями моего собственного парламента, а вот русские никак не приходят на ум», — цитирует комментарий одного из британцев к публикации СМИ по теме Brexit «ПолитРоссия».

Другой читатель таблоида также отметил, что на принятие его решения по референдуму РФ никак не повлияла.

«Ничто из того, что русские сказали или сделали, не убедило меня проголосовать за Brexit, ЕС справился с этим самостоятельно», — написал он.

Еще один из подписчиков Daily Express призвал относиться к мнимому участию Москвы в электоральных процессах Британии как к шутке.

«Немного юмора, чтобы отвлечься от текущих трудностей, — это как раз то, что доктор прописал. Те, кто поддерживают эту сумасбродную идею (о «вмешательстве» России в Brexit. — Прим. ФАН), также заставляют нас смеяться», — заявил читатель.

Кто-то из интернет-пользователей выразил уверенность, что подобные желания депутатов представляют собой не что иное, как отчаянную попытку повлиять на результаты уже состоявшегося голосования:

«Все еще пытаются поставить под сомнение и подорвать законность референдума», — указал он.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля в 02.00 по московскому времени. Страна являлась частью ЕС в течение 47 лет, но при этом не была полностью интегрирована в объединение, сохраняя собственную валюту и не входя в Шенгенскую зону.

После референдума в Соединенном Королевстве заподозрили, что на ход голосования могла повлиять Россия. Однако позднее британские депутаты объявили, что не нашли свидетельств участия Москвы.

РФ неоднократно подчеркивала, что не вмешивается в электоральные процессы других стран. Об этом говорили, в частности, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и сам ее лидер Владимир Путин.