Британцы объяснили инцидент с костром и палаткой Джонсона на частной земле

Лондон, 22 августа. Жители Великобритании отреагировали на инцидент с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, который разбил палатку и развел костер на частной земле шотландского фермера. Британцы объяснили эту историю в комментариях на сайте издания Daily Mail.

Ранее Джонсон решил провести несколько дней на полуострове Эпплкросс со своей невестой, маленьким сыном и собакой. Британский премьер и его семья остановились в арендованном коттедже.

Через несколько дней после отъезда Джонсона шотландский фермер Кенни Кэмерон, владеющий землей в этом районе, вернулся домой. Мужчина заявил, что Джонсон перелез через забор и установил на частной территории фермера палатку, а также развел костер. Кроме того, Кэмерон сообщил, что премьер-министр воспользовался его стульями и оставил мусор.

Охранники Джонсона принесли фермеру извинения. Как оказалось, они подумали, что земля Кэмерона относится к участку, на котором находится арендованный Джонсоном коттедж. В итоге палатку разобрали, а мусор вынесли с территории возмущенного мужчины, пишет «ПолитРоссия».

Однако британцы усомнились в правдивости этой истории. По мнению некоторых комментаторов, рассказ выдумали, чтобы создать определенный имидж премьер-министру Великобритании.

«Эта история подброшена, чтобы представить Джонсона скромным и похожим на «одного из обычных людей». Это еще и отвлекающий маневр. Давайте посмотрим правде в глаза, он, скорее всего, находится на одной из яхт своих друзей — российских олигархов», — написал один из читателей Daily Mail.

Некоторые считают, что история стала хорошим пиаром для Кэмерона.

«Сам фермер отметил, что он даже не знал, что Борис был там, пока кто-то не показал ему историю с Daily Mail. Если бы ему не сказали, он, вероятно, не узнал бы ничего после того, как они ушли. Он сам сказал, что они не оставили никаких повреждений! Так зачем же говорить с журналистами?!» — возмутились в Сети.

«Он был в ярости, а ведь премьер-министр страны только что дал ему лучший пиар когда-либо, никто не слышал об этом регионе до сегодняшнего дня», — отметил другой комментатор.

Кроме того, среди читателей Daily Mail нашлись те, кто считает, что история вполне правдива, и у нее есть конкретное объяснение.

«Борис выглядит сумасшедшим», — написал житель Великобритании.