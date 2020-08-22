Федоров пояснил, ради чего Навального экстренно «эвакуировали» на Запад

Депутат Госдумы Евгений Федоров проанализировал западный сценарий экстренной «эвакуации» Алексея Навального в немецкую клинику Charite («Шарите»), которая давно имеет сомнительную репутацию специального места для «борцов с режимом» всех мастей.

Вывоз Алексея Навального в немецкую клинику Charite — это заранее разработанный план Запада по организации бегства блогера за границу. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал российский политик Евгений Федоров.

Депутат обратил внимание, что схема «эвакуации» Навального до боли похожа на другие аналогичные нашумевшие сюжеты о якобы «отравленных» или «тяжело заболевших» оппозиционерах, включая основателя «Медиазоны» Петра Верзилова, экс-президента Украины Виктора Ющенко, экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которые в свое время также лечились (или скрывались) в этой же клинике.

Отметим, именно Верзилов является одним из организаторов и «спонсоров» перевозки Навального в клинику Charite. Кроме того (см. большой разбор Федерального агентства новостей), из всей этой истории торчат уши немецкого фонда Cinema for Peace. Помимо подозрительно горячего участия в судьбе Навального, фонд известен опекой осужденного за мошенничество режиссера Кирилла Серебренникова, а также главы американской НКО The Voice Project Хантера Хини. В свою очередь, Хини известен не только как куратор скандальной группы Pussy Riot (экс-Pussy Надежда Толоконникова также проявила недюжинную активность при «эвакуации» Навального), но и как исполнитель «деликатных» поручений западных спецслужб в Центральноафриканской Республике.

Напомним, именно в ЦАР отметился фактическим убийством трех российских журналистов беглый олигарх Михаил Ходорковский, которого в свое время также экстренно вывозили из России самолетом прямо в Берлин.

По мнению Евгения Федорова, все эти совпадения неслучайны: спешная отправка Навального в столицу Германии — заранее разработанная спецоперация Запада, преследующая несколько целей.

Навальный не справился с задачей

«Думаю, Навальный не потянул задачи, которые перед ним ставились Западом — Соединенными Штатами и западными спецслужбами, — отмечает Федоров. — Фактически из Навального готовили такого [венесуэльского самозванца Хуана] Гуайдо, только для России. Навальный рассматривался как фигура, которая при организованном руками Запада перевороте в России могла бы изображать «альтернативного» лидера государства».

Однако с этой задачей Навальный явно не справлялся, поэтому, видимо, и принял решение бежать из России, говорит Федоров. Напомним, в России Навальному грозит реальный тюремный срок за совершенные преступления, у него многомиллионные долги, отсутствие поддержки населения, его так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) признан иностранным агентом, имеются и другие провалы по всем фронтам.

«Поэтому теперь Запад уже не планирует разыгрывать карту Навального как лидера, который что-то там организует в России. Теперь ему отведена роль «мяса», а при необходимости — сакральной жертвы», — говорит Федоров.

План побега

В свете вышесказанного крайне сомнительно выглядит более чем странная история с мнимым отравлением Навального, отмечает депутат Госдумы.

«Об этом мало говорят, но это очевидно: даже если Навальный был отравлен, возможно, его отравили его же ближайшие помощники, которые (это есть на видеозаписях) сами подавали ему какой-то напиток», — говорит Евгений Федоров.

Возможно, странные манипуляции с некими веществами были частью плана по организации побега Навального на Запад, но что-то могло пойти не по плану, считает Федоров.

«Все эти помощники Навального, как и он сам, без сомнения, работают на единый центр, который находится в Вашингтоне, возможно, связан с ЦРУ. «Отравление» с самого начала могло быть разыгранной историей», — говорит Федоров.

Здесь уместно вспомнить, что все «жертвы режима», которые в разное время были клиентами клиники Charite, подозрительно быстро и, что самое главное, практически без последствий «выздоравливали». Так что, скорее всего, общественность так и не узнает, было ли отравление Навального удачным или неудачным (в зависимости от исхода) спектаклем.

«Готов даже допустить, что Навальный американцам, может быть, больше нужен мертвый, чем живой, чтобы из него можно было лепить символ», — говорит Федоров.

Депутат напомнил историю с чернокожим американцем Джорджем Флойдом, гибель которого спровоцировала массовые волнения в США. Не исключено, что относительно Навального мог вынашиваться такой же план, чтобы спровоцировать беспорядки в России, полагает собеседник ФАН.

«Не исключаю, что для этого все и разыгрывалось. Не зря помощники Навального так плотно его конвоировали в самолете», — делится наблюдением Федоров.

Навальный в Россию не вернется

Судя по всему, в Россию Алексей Навальный уже не вернется, не для того все это затевалось, говорит Евгений Федоров. «Чудесно исцеленный» блогер в ореоле мученика, «пострадавшего от власти», скорее всего, из-за границы продолжит расшатывать ситуацию в России, став чем-то вроде Михаила Ходорковского, который действует через своих эмиссаров, считает парламентарий.

«Сценарий «эвакуации» Навального в Германию был разработан заранее, — отмечает Федоров. Что эта спецоперация готовилась давно, сомнений не вызывает. Самолет был готов задолго до событий: немцы и американцы заранее подготовились вывозить Навального из Омска или из какого-то другого места. А посмотрите, как его встречали в Германии — кортеж из десяти машин с мигалками, вы часто такое видите, например, в России?!»

Позже стало известно, что спецоперация по вывозу Навального была настолько продумана, что немцы сознательно запустили в СМИ дезинформацию относительно названия аэродрома, на который приземлился борт из Омска с блогером на борту.

«Все это разыгрывалось немцами и американцами на высшем уровне, — говорит Федоров. — Сначала вся эта «игра в Навального» проводилась на территории России, а сейчас игра вышла на новый уровень. И его вывоз, а точнее, достаточно быстрая эвакуация была подготовлена задолго до истории с мнимым или настоящим отравлением. Семья была вывезена заранее, почти все его родственники уже находятся за границей. А дальше — все в руках западных кураторов Навального: его хозяева могут даже сделать вид, что он умер, чтобы поднять в России протестную волну, а его самого тем временем где-то спрятать. А могут начать его разыгрывать как «лидера в изгнании», наподобие [проигравшей президентские выборы в Белоруссии Светланы] Тихановской или Ходорковского», — говорит Евгений Федоров.

Некоторые выводы

Выводов из истории с бегством Навального, по крайней мере, два. Во-первых, нужно повнимательнее присмотреться к клинике Charite, к слову, довольно популярной у россиян. Судя по всему, это не просто известная больница, а еще и своего рода инкубатор для «борцов с режимом». Тут тебе и нужный диагноз поставят, и неожиданно вылечат, и убежище организуют, а затем посвежевшую «жертву режима» снова пустят в дело.

Второй вывод, считает Евгений Федоров, связан с необходимостью закрепить успех всенародного голосования по поправкам в российскую Конституцию.

«Мы видим, что после голосования по Конституции Запад разыгрывает один антироссийский сценарий за другим. Это и Хабаровск, и Белоруссия, и Навальный — буквально каждые две недели Запад пытается организовать какой-то удар по России, по российскому народу. Это значит, что мы двигаемся правильным путем. Надо реализовывать итоги всенародного голосования, укреплять наш суверенитет, освобождать нашу страну от западного влияния», — резюмировал Евгений Федоров.

20 августа Алексей Навальный был снят в Омске с самолета, летевшего из Томска в Москву, и госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу скорой помощи. Там он был подключен к аппарату ИВЛ. В Омск прибыл самолет из Германии, который был послан за Навальным, чтобы перевезти его в клинику Charite. Рано утром 22 августа омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального, и он был доставлен медицинским бортом в Берлин.