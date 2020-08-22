Скабеева возмутила украинцев фотографией из «нашего Крыма»

Симферополь, 22 августа. Российская телеведущая Ольга Скабеева спровоцировала новую волну критики в свой адрес в соцсетях. Журналистка возмутила украинцев, опубликовав на своей странице в Instagram фото, сделанное в Крыму.

Скабеева приехала на полуостров ради Koktebel Jazz Party-2020. Телеведущая принимала участие в церемонии открытия мероприятия. В Instagram журналистка выложила короткое видео с фестиваля, а также свое фото с освещенным солнцем лицом.

«Каждый раз, когда приезжаю в Крым, думаю: мамочки, как же круто, что все это наше! Ура!» — похвасталась Скабеева.

Украинские пользователи соцсети не смогли оставить пост российской телеведущей без внимания.

«Ваше сами знаете где!» — написал alexey2022.

«Как же это круто — незаконно аннексированное», — возмутился n007arman.

«А Сухуми тоже ваш? А Луна не ваша? Может, на Марс слетаете, дорогая?» — предложил iurivekua.

«Оккупанты», — прокомментировал zoerkyiv.

Однако большинство подписчиков Скабеевой были готовы поспорить с украинскими комментаторами.

«Крым был и будет всегда наш! Не зря наши предки за него сражались! И советую тем, кто еще сомневается, почитать историю!» — отметил saw179.

«Крым был, есть и будет на века только наш — российский», — согласился genndalex.

«А мы, крымчане, очень рады, что Крым вернулся домой!!!» — написала жительница полуострова galinashevchenko244.

«Крым исторически наш! Спасибо Екатерине Великой. А то, что некоторые алкоголики в пьяном угаре забыли, это история справедливо исправила», — прокомментировала 15.lilya.

Ранее на Украине разгорелся другой скандал, связанный со Скабеевой. Украинцев возмутило, что глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук дал интервью российской телеведущей.