Зудина рассказала, на какие жертвы пошла ради Табакова

Москва, 22 августа. Актриса Марина Зудина в документальном фильме «Олег Табаков. Что останется после тебя» заявила, что не уводила знаменитого режиссера из семьи.

Первой супругой Табакова была актриса Людмила Крылова. Но режиссер скрывал свою связь с Зудиной. По словам актрисы, ей пришлось дважды сделать аборт. И лишь после таких жертв Табаков решил на ней жениться.

«Наверное, меня многие осудят, но я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала», — сказала Зудина.

Она пояснила, что не хотела рожать внебрачного ребенка. И лишь на шестом месяце во время третьей беременности Зудина и Табаков поженились.

У пары родился сын Павел и дочь Мария. Старший сын пошел по стопам отца и снимается в кино, играет в театре.

Напомним, что Олега Табакова не стало весной 2018 года. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Его 54-летняя вдова продолжает актерскую карьеру. Недавно Зудина снялась в скандальном сериале Константина Богомолова «Содержанки».

Она сыграла роль дочери богатого московского чиновника, которая крутит роман с молодым парнем, приехавшим в столицу из провинции.