Шура поразил поклонников резкими переменами во внешности

Москва, 22 августа. Легенда 90-х Шура, он же Александр Медведев, поразил поклонников резкими переменами во внешности. Певец сильно похудел.

Шура опубликовал в Instagram фото на фоне природы. На одном из снимков он обнимает березу.

«Лесной привет», — написал артист.

Невероятная перемена в Шуре восхитила подписчиков, они осыпали его комплиментами. Женщины поинтересовались, какой у певца эликсир молодости.

«Божечки, какой худой и красивый мужчина», — написала поклонница. «Шурочка, каждый раз смотрю на тебя и радуюсь! Веселый, довольный, красивенький, будто вторая молодость! Радуюсь за тебя», — отметила другая фанатка. «Шура с возрастом стал красавцем! Возраст его не испортил», — с уверенностью сказал еще один поклонник.

Певец, который в последние годы страдал от избыточного веса, заявил, что устал от своего веса. И дал решительный бой лишним килограммам.

В то время, когда все звезды наедались, он сидел на диете. По словам музыканта есть простое правило, которое работает безотказно: «холодильник и рот надо закрывать».

Так Шуре удалось снизить вес на 28 килограммов. Кроме диеты он занимался спортом, ходил на массаж и регулярно консультировался у специалиста. Сейчас артисту важно поддерживать этот результат.