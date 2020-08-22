Участница «Своей игры» попала в психбольницу из-за живодерства

Москва, 22 августа. Участница телевизионной викторины «Своя игра» Анна Путятина попала в психиатрическую больницу из-за живодерства. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что женщина брала чужих животных на передержку, чтобы заработать на жизнь, однако после этого совершенно не следила за ними.

«Под видом передержки Путятина брала деньги за содержание собак, но, по сути, просто запирала их дома», — говорится в публикации Mash.

Истощенных питомцев «совсем без еды» обнаружили волонтеры. Животные находились в квартире Путятиной среди мебели и мусора. У женщины жили не только собаки, которых одновременно оказалось сразу 13, но еще 12 кошек и кролик.

«Животных забрали выхаживать и лечить, а Анну увезли в психиатрическую больницу — на экспертизу», — сообщают авторы.

В Instagram-аккаунте Путятиной под некоторыми постами в связи со вскрывшимися обстоятельствами появились гневные комментарии.