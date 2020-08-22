Экс-стилист Пугачевой жестко раскритиковал образы Распутиной и Аллегровой

Москва, 22 августа. Стилист Джордж Ровалс, которому довелось поработать с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и с голливудской звездой Джулией Робертс, жестко раскритиковал образы российских певиц Маши Распутиной и Ирины Аллегровой. По мнению эксперта, исполнительницам не стоит экономить на стилистах.

«Звезды жалеют денег на хороших мастеров. <…> Все выходят на сцену с висячими сосульками», — заявил Ровалс.

Стилист отметил, что звезд отечественной поп-сцены нельзя назвать бедными, однако они все равно предпочитают экономить на профессионалах. По мнению Ровалса, такой подход не приводит ни к чему хорошему.

«Возьмите безвкусную Машку Распутину! При ее деньгах могла бы быть конфеткой. Но она ходит с привязанными мочалками на голове», — возмутился эксперт.

Кроме того, стилист назвал «ужасной» челку Распутиной. Не вызывает восторгов мастера и прическа Аллегровой.

«Аллегрова всю жизнь ходит в парике! И ей, кажется, до лампочки, что выглядит, как продавщица из овощного магазина!» — сокрушается Ровалс в интервью изданию «Собеседник».

Также стилист прошелся по внешнему виду певицы Софии Ротару. Комментируя снимки с последнего дня рождения Ротару, Ровалс заявил, что она выглядит так, будто не успела помыть голову.

Из всех звезд экс-стилист Пугачевой смог похвалить только Тамару Гвердцители. Ровалс утверждает, что артистка стала очень хорошо выглядеть благодаря его советам.