Киев, 22 августа. Украинские военные, участвующие в боевых действиях в Донбассе, чуть не убили своего замкомандира батальона, вылив на мужчину 10 литров горячего супа. Причиной такой жестокости стало недовольство условиями пребывания и качеством еды.

Так, по имеющейся информации, 18 августа в госпиталь Красноармейска был доставлен заместитель командира батальона по тылу 54-й бригады майор Лопий с ожогами 50% кожных покровов лица, верхних и нижних конечностей.

Расправу над ним силовики учинили в столовой. При этом, как отмечает Rusvesna, командир бригады 54-й бригады решил закрыть глаза на преступление и приказал указать в материалах расследования, что травмы замком получил из-за личной неосторожности.

Отметим, что это уже далеко не первый случай вопиющей жестокости в рядах украинских военных. Так, в январе этого года военнослужащие 92-й бригады ВСУ облили спиртом и подожгли спящего сослуживца. Об этом журналистам сообщили в Управлении оборонного ведомства Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, трое силовиков были пьяны и решили поиздеваться над солдатом и «проверить готовность и умение действовать в случае пожара». В результате военный получил ожоги глаз, грудной клетки, левой руки, плеча и шеи.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась после госпереворота на Украине в 2014 году. ДНР и ЛНР заявили о своей независимости, тогда киевские власти начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.