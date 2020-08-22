Лукашенко призвал сограждан простить правоохранителям ошибки

Гродно, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно призвал сограждан простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе протестных акций. Об этом пишет белорусское информагентство Белта.

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им», — сказал он.

Белоруссия после президентских выборов 9 августа столкнулась с чередой протестных акций. Многие жители страны вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами голосования, в ходе которого с большим преимуществом победил Лукашенко.

Правоохранителям пришлось разгонять манифестантов, иногда они применяли спецсредства. Это вызвало недовольство граждан, между населением и стражами порядка начались стычки.

Во вторник в МВД Белоруссии заявили, что не будут присоединяться к протестующим и осуждать действующую власть, как того хотят некоторые жители. При этом в ведомстве подчеркнули, что приветствуют «обстоятельный» разбор каждого случая причинения ущерба во время протестов и разделяют ответственность за негатив, который в связи с последними событиями пришлось испытать людям.