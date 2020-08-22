Лукашенко заявил, что Белоруссию травят для дальнейшего броска на Россию

Минск, 22 августа. Оппоненты Минска травят Белоруссию, чтобы затем броситься на Россию. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин согласен с данным мнением.

«Мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным», — цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. После голосования в республике начались массовые беспорядки и несанкционированные протестные акции.

Ранее Александр Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что против республики используют сценарий цветных революций.