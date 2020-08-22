Карта с российским Крымом на финском ТВ возмутила Украину

Хельсинки, 22 августа. Посольство Украины в Финляндии возмутилось из-за карты с российским Крымом, которую продемонстрировала финская телекомпания Yle во время эфире с президентом страны Суоми Саули Ниинистё.

Журналисты принесли извинения оскорбленным дипломатам. На сайте Yle появилось сообщение о том, что карту поправили с учетом того, что Финская правительственная комиссия по внешней политике и политике безопасности считает референдум, по итогам которого крымчане приняли решение воссоединиться с РФ «противоречащим конституции» Украины.

Диппредставительство поблагодарило Yle за исправление «ошибки». Стоит отметить, что запись прямого эфира с интервью Ниинистё осталась с прежней картой, на которой Крым обозначен как территория России.

Напомним, Крым вышел из состава Украины в 2014 году, после госпереворота в этой стране. Жители полуострова провели референдум, на котором приняли единогласное решение о воссоединении с РФ. Однако киевские власти не признают волеизъявление народа и считают его нелегитимным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз назвал условие возвращения Крыма в состав РФ. Его слова прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич. По словам политика, все эти мантры про «возвращение» Крыма давно всем надоели, и на Украине все прекрасно понимают, что это никогда не произойдет.