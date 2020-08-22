Ученые назвали три вредных привычки, которые разрушают печень

Москва, 22 августа. Эксперты назвали привычки, которые негативно воздействуют на печень. Не только алкоголь разрушает этот важный орган.

Немецкие ученые предупреждают, что малоподвижный образ влияет на печень. Из-за отсутствия активности на всех внутренних органах откладывается жир, который может спровоцировать воспалительный процесс.

Поедание сахара в больших количествах вредно для печени. Это касается не только глюкозы, но и фруктозы. Ученые напоминают, что в 100 г яблок больше фруктозы, чем в 100 мл Coca-Cola.

Прием лекарств — большой удар по печени, поскольку орган не расщепляет вещества химического происхождения. Исследователи просят сразу обращаться к специалисту, если пропал аппетит и появились боли в верхней части живота.

Ученые добавляют, что цирроз печени может привести к раку и гепатиту. Поэтому очень важно правильно питаться, заниматься спортом и следить за употреблением воды.

Ранее врач Сергей Агапкин назвал несколько эффективных способов повысить давление, не используя лекарства. Он порекомендовал пить больше воды, заниматься ручным эспандером и есть соленую пищу.