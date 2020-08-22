Поклонников Легкоступовой возмутило исчезновение гроба на похоронах певицы

Москва, 22 августа. Поклонники Валентины Легкоступовой остались недовольны церемонией похорон певицы, поскольку ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и едва не устроили скандал. Коллега и подруга покойной Азиза вступилась за близких звезды и объяснила фанатам, почему так получилось.

Легкоступову похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Присутствовать на траурной церемонии можно было родственникам, друзьям и поклонникам певицы, ограничили в посещении только СМИ.

Во время прощания с певицей всем присутствующим разрешили на время подойти к гробу и сказать несколько слов, а затем поклонников попросили выйти на улицу, где они терпеливо провели час, пишет «Собеседник». Фанаты ждали, что в дальнейшем еще смогут проводить любимую исполнительницу в последний путь оглушительными овациями, как принято провожать артистов, но сделать этого не смогли, так как гроб с Легкоступовой им так и не вынесли.

«Похоронили Валентину не по-людски», — возмущались поклонники. «Она и так была обделена вниманием при жизни! А здесь осталась и без последних аплодисментов», — отмечали фанаты.

Присутствовавшая на церемонии прощания Азиза внесла ясность в происходящее. Она посоветовала «не казнить родственников Валентины». Оказалось, что без последних аплодисментов певица осталась из-за технических моментов.

«Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной. Плюс ко всему — ограниченное время [проведения похорон]», — объяснила она таинственное исчезновение гроба.

Певица рассказала, что в последнее время на прощание выделяют всего час, а на отпевание вдвое меньше — «все расписано по минутам».

«Я хочу сказать, что все прошло достойно! Хотя, конечно, до сих пор не верится, что Вали больше с нами нет», — подытожила артистка.

Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

После этого вдовец певицы яхтсмен Юрий Фирсов рассказывал, что она просила его сжечь ее тело после смерти и развеять часть праха с яхты над Атлантическим океаном.