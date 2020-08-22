Пенкин у гроба Легкоступовой назвал российских звезд «бездарями»

Москва, 22 августа. Российский певец Сергей Пенкин обрушился с критикой на звезд отечественной поп-сцены у гроба эстрадной исполнительницы Валентины Легкоступовой. Возмущение музыканта вызвал тот факт, что талант певицы не оценили при жизни.

По мнению Пенкина, Легкоступова заслуживала гораздо большей популярности. Однако в последние годы певица жила достаточно скромно, изредка давая концерты за гонорары, которые нельзя назвать внушительными.

«Валентина — талант! Таких артистов надо ценить, а не тех бездарей, которые сейчас выступают на сцене. Ценить при жизни, а не тогда, когда они уходят», — заявил Пенкин у гроба артистки.

Давать собственную оценку событиям, которые привели к смерти исполнительницы хита «Ягода-малина», певец отказался. Как сообщает «Собеседник», после эмоционального высказывания Пенкин удалился.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, не выходя из комы. К смерти 54-летней певицы привела черепно-мозговая травма, из-за которой развился отек мозга. Церемония прощания с исполнительницей прошла 20 августа в Троекурово.

Вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов утверждает, что исполнительница получила травму, поскользнувшись на полу в ванной. При этом некоторые близкие и друзья певицы считают, что из-за Фирсова Легкоступова якобы пристрастилась к спиртному, что и привело к трагедии.

В беседе с телеканалом «360» подруга покойной певицы Ольга Зарубина призналась, что смерть исполнительницы стала для нее настоящим шоком. По словам Зарубиной, Легкоступова была прекрасным человеком, который никогда никому не завидовал.