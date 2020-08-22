Лукашенко пресек планы оппозиции по «ползучему уничтожению» русского языка

Минск, 22 августа. Жители Белоруссии могут говорить на том языке, на котором они хотят, заявил президент республики Александр Лукашенко на митинге в Гродно.

По его словам, у оппозиции есть планы по «ползучему уничтожению» русского языка, и он выступает категорически против искусственного создания языковой проблемы.

В качестве примера языкового разнообразия он привел Гродненскую область.

«(Здесь) люди разговаривают на русском, на белорусском, на польском, на литовском, на украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем?» — удивился Лукашенко.

Президент подчеркнул, что люди должны говорить на том языке, на котором они хотят.

«Так было всегда», — цитирует его телеканал RT.

Напомним, активную борьбу с русским языком развернули на Украине после госпереворота в 2014 году. Бывший президент этой страны Петр Порошенко перед своим уходом с поста главы государства успел принять закон о защите украинского языка как государственного. На нем обязали говорить всех чиновников, работников бюджетных отраслей, учебные заведения. Те же правила распространяются и на средства массовой информации. В МИД РФ указывали на откровенный русофобский характер такого закона и ущемление интересов нацменьшинств, однако Киев не стал отменять действие документа.