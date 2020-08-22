Орлова восхитила поклонников сексуальным фото на цепях

Москва, 22 августа. Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова отдыхает на море. Она заинтриговала поклонников новой фотографией.

Орлова развлекается на дорогих курортах. На одном из свежих снимков она сидит на качели прямо над водой. Певица в сексуальной позе на коленях повисла на железных цепях.

«Кайф», — написала она под постом.

Пользователей восхитил пикантный снимок.

На всех фото 42-летняя звезда одна. Подписчики гадают, кто же делает такие прекрасные фотографии и почему он не появляется в кадре. Вероятно, это тайный возлюбленный Орловой.

«Фигурка, Олечка, у вас огонь. Дюймовочка! Обожаю вас и ваших собачек», — написал восхищенный поклонник. «Дай Бог вам в жизни достойного мужчину. Вы достойны только счастья», — пожелала подписчица. «О такой фигуре можно только мечтать! Олечка, отлично выглядите», — заметил поклонник.

Ранее сообщалось, что бывшего участника программы «Битва экстрасенсов» Влада Кадони заметили в компании с Орловой. Поклонники решили, что звезды закрутили роман.

Позднее певица опубликовала фото в соцсетях, на которой ее якобы «застукали» с Кадони. Самое забавное, что экстрасенс был в трусах, а Орлова — в халате.