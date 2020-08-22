Военный эксперт оценил уникальные возможности плавающего танка «Спрут-СДМ1»

Москва, 22 августа. Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал планы Минобороны РФ в скором времени принять на вооружение новую боевую систему, получившую название «Спрут-СДМ1». Речь идет о легком танке, который обладает серьезным военным потенциалом и способностью форсировать водные преграды вплавь. В эфире радио Sputnik Кнутов подробно рассказал о новой отечественной разработке, а также отметил уникальные возможности этой военной машины.

Ранее СМИ сообщили, что в России начались государственные испытания уникального легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1», который не имеет аналогов ни в РФ, ни за рубежом. По данным пресс-службы государственной корпорации «Ростех», российские специалисты проведут ряд специальных тестов, после чего боевая машина сможет поступить на вооружение российской армии. Танк перебросят в разные районы страны, где по достоинству оценят его надежность и боевой потенциал.

Юрий Кнутов, комментируя сообщения СМИ, заметил, что новый танк является непревзойденным боевым комплексом. «Спрут» способен применяться в различных военных операциях в любой точке мира, поскольку может быть переброшен на поле боя с помощью самолета. Машина десантируется на специальной парашютной системе и используется на земле, в воде и в воздухе.

«Больше ни у одной страны мира нет такой бронетехники, которая приспособлена к десантированию. В нашей стране есть и БМД-4, и, теперь будет, в том числе, «Спрут», — заявил Кнутов.

Военный эксперт обратил внимание, что легкий танк оснащен мощной пушкой, которая может вести огонь даже тяжелыми бронебойными снарядами и ракетами калибра 125 миллиметров. Но главной особенность «Спрута» остается его способность преодолевать любые водные преграды вплавь. Комплекс может вести бой во время форсирования реки или озера.

В заключение Кнутов напомнил, что «Спрут-СДМ1» был создан с учетом боевого опыта российской техники в Сирии. При этом легкий танк по огневой мощи не уступает тяжелым машинам типа Т-80 и Т-90, но превосходит их по ходовым качествам.

Ранее Кнутов прокомментировал активность кораблей НАТО у Норвегии. Военный эксперт обратил внимание, что Североатлантический альянс разработал хитрый план, по которому готовится провести военные маневры у границ России.