Украинцы высмеяли самый высокий флагшток страны с кривым гербом

Киев, 22 августа. На Украине через два дня будут отмечать День независимости государства. Специально к празднику в столице установили самый высокий флагшток в стране, который оказался увенчан кривым гербом.

Высота флагштока-рекордсмена составляет почти 90 метров. Киевский мэр Виталий Кличко заверил, что по случаю праздника на нем будет развеваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра, который можно будет увидеть из любой точки столицы.

Оказалось, что не все пошло по плану, и на флагштоке, где пока нет полотна, криво установили государственный герб. Одним из тех, кто обратил на это внимание, стал украинский журналист Василий Апасов. На своей странице в Facebook он пошутил по этому поводу.

«Говорят, что в КГГА (Киевской городской государственной администрации. — Прим. ФАН) было требование, чтобы в День независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом!» — иронично подписал журналист пост в соцсети, показав фотографии установленного под наклоном герба.

Публикация Апасова не осталась без внимания украинцев. Как и журналиста, их развеселил результат некачественной работы монтажников. Они также нашли в ней множество поводов для шуток.