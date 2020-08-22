Царикати рассказал, как Легкоступова спасла его от смерти

Москва, 22 августа. Певица Валентина Легкоступова спасла жизнь Феликса Царикати. Об этом он сам рассказал на похоронах артистки. При этом мужчина не смог сдержать захлестнувшие его эмоции и разрыдался.

По словам певца, эта история произошла еще в начале 90-х годов. Он ехал в поезде и к нему подсели две девушки, оказавшиеся преступницами.

«Обклофелинили меня, украли все деньги и документы. Мне было плохо, я был на грани смерти, но Валя спасла, когда стала промывать мне желудок. Если бы не она, то меня бы сейчас не было», — цитирует его Nation News.

Певец добавил, что с Легкоступовой его связывали очень теплые и дружеские отношения, а такое — большая редкость в мире шоу-бизнеса.

Напомним, прощание с певицей прошло 20 августа в траурном зале Троекуровского кладбища. Певица скончалась в возрасте 54 лет 14 августа. За неделю до смерти она была доставлена в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Вскоре после госпитализации артистка впала в кому.

По мнению родственников Легкоступовой, в смерти певицы виноват ее последний супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Он обвинения отвергает.