Прилепин и Бояков рассказали на фестивале «Традиция» о своей мечте

Москва, 22 августа. Семейный фестиваль «Традиция» открылся в подмосковном Захарово. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на мероприятии.



Инициаторы фестиваля писатель Захар Прилепин и продюсер Эдуард Бояков рассказали, каким видят фестиваль в будущем.

«Все, что происходит – само себе мечта. Просто есть планы, которые мы, конечно же, обязательно реализуем. Я хочу привезти сюда своего товарища Эмира Кустурицу, ведь он – часть русской традиции. Он – русский человек, хотя и серб. Сюда приходят все люди, которые важны для нас и являются значимыми, которых мы любим. Я вижу, пришел главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко, многолетний соратник Александра Проханова. К нам приходят все наши друзья – самые лучшие, самые знаменитые, самые любимые, самые сердечные. Какая еще может быть мечта?» — сказал Прилепин.

Эдуард Бояков заявил, что хотел бы сделать фестиваль многодневным.

«Можно попытаться провести фестиваль, который будет проходить несколько дней. И на него будут приезжать люди не только из близлежащих местностей, но и из других регионов. Об этом уже заходила речь и с минкультуры Московской области, и с главой Одинцово, но нашим планам немножко помешал карантин. Я думаю, что мы к этому вернемся. И мы действительно сделаем так, что фестиваль станет многодневным событием, что, безусловно, начнет влиять на инфраструктуру – малый бизнес, рестораны, кафе», — пояснил Бояков.

Бояков считает, что это не нарушит уникальную атмосферу усадьбы Захарово.

«Традиция» проходит уже в пятый раз. Идея фестиваля принадлежит общественному деятелю Захару Прилепину и художественному руководителю МХАТ имени М. Горького Эдуарду Боякову.



В рамках мероприятия состоятся лекции, семинары, концерты, мастер-классы, беседы, презентации, спектакли. Фестиваль продлится всего один день и завершится фейерверком.



Федеральное агентство новостей является информационным партнером фестиваля «Традиция».