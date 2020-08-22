Зеленский назвал Кравчука «лицом украинской дипломатии»

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука «лицом украинской дипломатии». Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу «Украина-24».

«Кравчук — это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет», — сказал украинский лидер.

Президент Украины отметил, что Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин являются людьми с «четкой проукраинской позицией». По словам Зеленского, Фокин — человек, который очень хорошо знает Донбасс.

«Мне кажется, они образуют опытный дипломатический баланс», — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский охарактеризовал главу киевской делегации в контактной группе как энергичного человека, который «поднимает Минск».

Напомним, Кравчук, являющий первым президентом Украины, был назначен главой представительства Киева в контактной группе в конце июля. Он сменил на этом посту другого экс-президента Украины — Леонида Кучму.

Ранее в интервью RT Кравчук рассказал, как, по его мнению, можно достичь мира в Донбассе. Первый президент Украины призвал «уважать международные нормы, принципы жизни и друг друга».