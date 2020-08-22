Лукашенко приказал закрыть все бастующие предприятия Белоруссии

Минск, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть с понедельника, 24 августа, все бастующие предприятия республики. Об этом он заявил, выступая на митинге в Гродно.

«Потом разберемся, кто будет работать», — добавил политик.

Лукашенко отметил, что сейчас в трудовых коллективах страны «не все однозначно».

«Я приветствую разные настроения», — подчеркнул он, отметив, что есть и те, кто не хочет работать, а призывает к забастовкам.

Напомним, накануне Лукашенко не исключил, что может заменить бастующих шахтеров «Беларуськалия» украинскими рабочими. О том что «Беларуськалий» прекратил добычу руды стало известно 19 августа. Сотрудники покинули все шесть рудников.

Массовые протесты в республике начались после выборов президента Белоруссии, победу на которых одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. По его словам, беспорядки провоцируются из-за границы. В частности, он обвинил в этом США и Европу.

Сегодня Лукашенко сообщил, что военную поддержку по дестабилизации ситуации в Белоруссии оказывают также страны НАТО. Он также предупредил, что войска альянса приблизились к границам республики. В связи с этим президент республики потребовал применять самые жесткие меры для защиты Белоруссии.