Почти половина россиян готовы привиться от коронавируса

Москва, 22 августа. Почти половина жителей РФ готовы привиться от коронавируса с помощью российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

«Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: «Да, скорее всего», — рассказал Федоров.

Также глава ВЦИОМ сообщил, что 52% россиян пока не готовы пройти вакцинацию. По мнению Федорова, это очень интересная статистика для осмысления, поскольку, с одной стороны, граждане хотят снять страх и получить гарантию не заразиться, при этом некоторые опасаются вакцинации. Глава ВЦИОМ уточнил, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, передает НСН.

Напомним, вакцину центра имени Гамалеи зарегистрировали 11 августа. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что исследователям еще предстоит провести пострегистрационный этап испытаний российской вакцины, пишет Deita.ru.

Отмечается, что препарат будет вводиться в два этапа с перерывом в три недели. Это позволит приобрести иммунитет к коронавирусу минимум на два года.

Как сообщает телеканал «360», у отечественного препарата есть ряд противопоказаний. Например, вакцину нельзя вводить беременным и кормящим женщинам, а также людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата.