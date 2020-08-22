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Лукашенко назвал свое самое серьезное решение за 25 лет

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Лукашенко назвал свое самое серьезное решение за 25 лет Гродно, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свое самое серьезное решение «за четверть века». Об этом сообщает белорусское информагентство Белта. 

Оказалось, что принял его глава государства совсем недавно, после президентских выборов 9 августа, когда привел в боеготовность подразделения национальной армии на западных границах республики.

«Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом. - Прим. ФАН). Прежде всего, это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он во время визита на военный полигон под Гродно.

Лукашенко с сожалением констатировал, что ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки вместо того, чтобы заниматься экономикой и другими насущными делами страны.

Военное командование Белоруссии развернуло боевые подразделения армии на западных границах страны и привело их в полную готовность во вторник, 18 августа. Лукашенко объяснял, что принял такое решение, в связи с заявлениями представителей некоторых западных государств, где нагнетают обстановку на фоне последних событий в республике.

Источник: Белта
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