Адвокат Гордона восхищена его «цивилизованным» разводом

Москва, 22 августа. Телеведущий Александр Гордон в четверг развелся со своей 26-летней супругой Нозанин Абдулвасиевой, процесс прошел цивилизованно. Подробно о нем рассказала адвокат Гордона Жанна Маргулис.

«Завершился мой самый цивилизованный развод. В суде мы столкнулись в дверях с адвокатом другой стороны Денисом Красовитовым и после получения решения суда о расторжении брака вместе поехали в ЗАГС. Такое завершение бракоразводного процесса в моей адвокатской практике было впервые. Я в восхищении от наших доверителей и от адвоката Нозанин», — рассказала защитница в интервью KP.Ru.

Маргулис выразила мнение, что такой мудрый подход к разводу со стороны Гордона и Абдулвасиевой свидетельствует, что в будущем они продолжат общение. Как уточнила адвокат, диалог они будут вести не ради общих детей, а «потому что оба делают все, как взрослые люди».

Доволен процессом расторжения брака остался и защитник Абдулвасиевой. Главной удачей он назвал то, что удалось избежать недопонимания, которое обычно бывает у бывших супругов.

Юрист также оценил свою с Маргулис работу, заявив, что судебный процесс адвокаты провели «на высоком профессиональном и человеческом уровне». По его словам, им удалось полностью завоевать доверие подопечных и управлять процессом, что в итоге позволило не подвести их ожидания.

«Мы достигли нужного результата. При этом нам удалось избежать судебной войны, что дало экономию времени, сил и средств как адвокатов, так и доверителей, — резюмировал Красовитов.

Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014-м году и прожили вместе шесть лет. У них появилось двое детей: сыновья Александр и Федор. На момент женитьбы телеведущему было 50 лет, а его избраннице — 20. Для Гордона этот брак был четвертым.