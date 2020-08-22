Очевидцы рассказали подробности взрыва дома в Ярославле

Ярославль, 22 августа. Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва жилого дома в Ярославле. По словам жильцов, все заволокло дымом.

Девушка живет на восьмом этаже, в момент взрыва она находилась на кухне. Живущая в этой же квартире пенсионерка закричала, что «разбился балкон».

«Я на кухне заметила, как у нас отошла оконная рама», — пояснила очевидица, ее слова передает телеканал «360».

Пенсионерка подошла к окну и увидела лежащих на земле людей. У всех началась паника, никто не понимал, что происходит, думали — пожар.

В момент эвакуации все заволокло пеленой дыма. Девушка схватила таблетки родственницы и вышла на улицу. На всех жильцов надели противогазы, потому что дышать было невозможно.

Взрыв прогремел вечером 21 августа в квартире на четвертом этаже. В СК РФ считают, что это была утечка бытового газа. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять расследование ЧП на особый контроль.

Власти Ярославля пообещали выдать компенсацию семьям погибших.