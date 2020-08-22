Профессор-проктолог назвал первые симптомы рака прямой кишки

Одним из ранних признаков, который может сигнализировать об онкологических заболеваниях кишечника, в том числе о достаточно распространенном раке прямой кишки, является изменение стула. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал хирург-проктолог, руководитель отделения общей колопроктологии ФГБУ «ГНЦ колопроктологии» Минздрава РФ профессор Александр Кузьминов.

«В первую очередь нужно обращать внимание на стул: на характер дефекации и на наличие патологических примесей, которые могут быть [в каловых массах]. Настораживать должны кровь и слизь [в кале], а также затрудненное опорожнение кишечника», — рассказал Кузьминов.

Это первые специфические признаки, которые могут сигнализировать об онкологии с локализацией в толстом кишечнике, а на более поздней стадии проявляются общие признаки онкологических заболеваний любой локализации, отметил профессор.

«Это такие признаки, как похудение, бледность, снижение аппетита, быстрая утомляемость, снижение работоспособности и т. д. Это так называемый общий онкологический синдром. Но первое — это, конечно, изменение характера дефекации и стула. Это первые два момента, которые являются ранними признаками рака прямой кишки. В норме стул должен быть без патологических примесей, а опорожнение кишечника — регулярным и без затруднений», — говорит врач.

При этом нужно учитывать, что нарушения стула могут сигнализировать и о других заболеваниях, предупредил профессор Кузьминов.

«Да, нарушения стула бывают при массе других заболеваний, — отмечает он. — В этом коварство рака как прямой кишки, так и других локализаций. Есть масса сопутствующих, так называемых конкурирующих заболеваний. Но в связи с тем, что болезнь наша [рак кишечника] молодеет, на все эти признаки надо обращать внимание уже примерно с 40 лет».

При малейших подозрениях нужно обследоваться, чтобы на ранней стадии выявить возможное новообразование кишечника, советует специалист.

«Заодно будет профилактика и лечение других заболеваний, которые в дальнейшем могут доставить неприятности: различных [доброкачественных] новообразований, полипов, трещин, геморроя. Все эти патологии также подлежат коррекции — консервативному либо хирургическому лечению. Патогномоничных симптомов (однозначно описывающих определенную болезнь, что позволяет поставить диагноз. — Прим. ФАН) этого заболевания [рака прямой кишки] нет, поэтому это может быть и конкурирующее заболевание. А могут быть сразу два заболевания: например, приходит человек с геморроем, обследуем прямую кишку и находим новообразование. Так что всегда нужно учитывать, что явных патогномоничных симптомов рака прямой кишки нет», — подчеркнул профессор Александр Кузьминов.

Среди факторов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям кишечника, врачи называют наследственную предрасположенность (онкологические заболевания у кровных родственников); а также вредные привычки (неправильное питание с переизбытком мяса и недостатком растительной пищи, курение и злоупотребление алкоголем). Среди факторов риска также находятся избыточный вес и пониженная двигательная активность.

Кроме того, онкологическую настороженность должны вызывать некоторые воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), а также диагностирование у близких родственников такого доброкачественного опухолевого заболевания, как аденома (полипы) кишечника. Фактором риска могут быть также перенесенные в прошлом другие онкологические заболевания.

Врачи подчеркивают, что, поскольку рак, увы, «молодеет», то чем раньше человек обратится к врачу, обнаружив у себя какие-то неприятные симптомы, тем выше шансы на излечение при сохранении высокого качества жизни.