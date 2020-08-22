Берлин, 22 августа. Западным странам так и не удалось построить «общий европейский дом», однако они смогли разрушить Украину и Грузию, которые некогда были благополучными государствами. Об этом заявил журналист немецкого издания Heise Харальд Нойбер.

Автор напомнил, что после киевского Майдана прошло уже шесть лет, однако Украина так и не приблизилась к Европе ни в политическом, ни в экономическом плане. ЕС и США не смогли победить кумовство и коррупцию, не удалось Западу побороть и украинских олигархов. Кроме того, гражданская война в Донбассе по-прежнему продолжается.

После событий 2014 года Киев разорвал исторические связи с Россией, что сильно ударило по украинской экономике. Как отметил немецкий журналист, товарооборот между Украиной и РФ упал с 38 миллиардов долларов в 2013 году до 11,7 миллиарда. При этом переориентироваться на европейский рынок Киев не смог, а главное, что Украина поставляет на Запад — это дешевая рабочая сила. ЮНИСЕФ опасается, что вскоре бедность на Украине может превысить 50%, пишет НА «Харьков».

Как отметил Нойбер, Грузии тоже не удалось достичь экономического подъема и роста благосостояния. Уязвимость экономики этой страны подтвердила пандемия — Тбилиси лишился огромной части доходов, поступавших ранее из туристической сферы. По мнению немецкого журналиста, список стран, разрушенных Западом, вполне может продолжиться.

«Общий европейский дом» построить так и не удалось. Так что Белоруссия тоже рискует пасть жертвой», — заявил Нойбер.

Также немецкий журналист привел в пример Польшу, которая, по его словам, все еще ищет место в европейской экономике и «борется с теневыми сторонами неолиберализации».