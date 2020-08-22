Климатолог предупредил о погодных аномалиях в России

Москва, 22 августа. Стабильной погоды в России со временем практически не будет, погодные аномалии начнут проявляться все чаще. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Устойчивая аномально холодная или теплая погода, перемежающаяся в регионах России, связана со стационированием планетарной волны. Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — объяснил он в интервью Ura.ru.

По словам Семенова, примером этого явления можно назвать «бабье лето» — резкое потепление после холодной осени. Однако в последнее время, отметил специалист, волны «застывают» и в летний сезон.

Климатолог уточнил, что, согласно некоторым исследованиям, такие волны чаще проявляются в более теплом климате.

«Это заставляет предположить, что явление стало происходить в последнее время чаще из-за глобального потепления», — сказал специалист.

Семенов пояснил, что сейчас есть достаточно обоснованные гипотезы, согласно которым из-за глобального потепления циркуляция воздуха будет более медленной, а «стоячие» волны — частыми. Он предупредил, что из-за этого погода будет становиться то аномальной холодной, то аномально жаркой, но всегда «вокруг продолжающегося тренда потепления». И эти явления будут устойчивыми.

Ранее в Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в ряде российских регионов во второй половине августа. Ожидается, что в отдельных областях страны средняя температура будет на 4-5 градусов выше нормы.