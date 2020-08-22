Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу из Минска

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский не видит необходимости переносить переговоры по урегулированию в Донбассе из Минска, несмотря на ситуацию в Белоруссии. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу «Украина-24».

«Переговоры продолжаются. Я не вижу смысла что-то менять», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что формат переговоров зависит только от людей, являющихся членами контактной группы, а не от места встреч.

«Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно особенно сейчас это делать», — добавил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский поблагодарил государства, которые выразили готовность предоставить свою территорию для проведения переговоров по Донбассу, в том числе Казахстан, Азербайджан и некоторые европейские страны. Также президент Украины напомнил, что в последнее время переговоры членов контактной группы проходят в формате видеоконференций из-за пандемии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированны протестные акции. Ранее Зеленский уже заявлял, что беспорядки в белорусской столице не повлияют на работу контактной группы.

В организации беспорядков Лукашенко обвинил США и Европу. По мнению белорусского лидера, Запад хочет использовать Белоруссию против России.