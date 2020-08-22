Донбасс сегодня: солдаты ВСУ дезертируют группами, военнослужащих Киева вербуют в ИГИЛ

Донбасс, 22 августа. Украинские десантники массово уходят из армии. Всплеск дезертирства отмечен в подразделениях зоны ООС. Националисты бегут из ВСУ в Белоруссию для участия в антиправительственных мероприятиях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Донбассе ситуация была относительно спокойной, огня противника военные Донецкой и Луганской народных республик не зафиксировали. При этом разведка армейских корпусов сообщает о нарушении украинскими подразделениями других пунктов соглашения о перемирии: в части размещения техники в границах населенных пунктов, оборудования новых и дооборудования старых позиций и использования беспилотных летательных аппаратов.

Украинские десантники массово увольняются

Разложение украинской армии продолжается, констатируют в управлении Народной милиции ЛНР. В качестве примера приводят 25-ю воздушно-десантную бригаду Вооруженных сил Украины, в которой процветают поборы со стороны младшего командного состава.

В связи с этим, а также учитывая массу других проблем с денежным и материальным содержанием армии, в бригаде военнослужащие начали массово писать рапорты о замене. Более полусотни солдат просят вывести их из бригады, еще несколько десятков отказываются от продления контрактов.

Солдаты ВСУ бегут с передовых группами

Массовое дезертирство украинских военных отмечают в управлении Народной милиции ДНР. Только за неделю из частей и соединений оперативно-тактической группировки «Восток» сбежали 35 военнослужащих. Шесть из них — с боеприпасами и оружием.

В только что прибывшей в зону конфликта 56-й мотопехотной бригаде наиболее сложная ситуация. Из части сбежали восемь военнослужащих. Как оказалось после поимки беглецов, все они — молодые контрактники, которые впервые попали в зону боевых действий.

А в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ 18 августа произошел групповой побег солдат. В районе Авдеевки пятеро военнослужащих 2-го батальона дезертировали с позиций вместе с табельным оружием. Трое беглецов уже задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины, двое продолжают скрываться.

Как оказалось после проведения разбирательства, все солдаты являются выходцами из запрещенного в России «Правого сектора»1, а дезертировали из украинской армии, чтобы участвовать в антиправительственных кампаниях в Белоруссии. Националисты сообщили, что откликнулись на призыв лидера «Нацкорпуса» (запрещена в РФ) Андрея Билецкого и планировали перейти украино-белорусскую границу в Ровенской области.

Мусульман из ВСУ переманивают в ИГИЛ (организация запрещена в РФ)

Источники армейского корпуса дончан сообщают о прибытии и начале работы в украинских воинских частях, задействованных в Операции объединенных сил, мусульманских мулл, которые проводят с исповедующими ислам военнослужащими украинской армии «духовную работу». Но через некоторое время доступ им в передовые части был запрещен.

Как оказалось, большинство солдат после общения с «духовными наставниками» решили покинуть ряды украинской армии. Служба безопасности Украины решила выяснить, почему так произошло. В ходе предварительной проверки выяснилось, что муллы склоняли военнослужащих к переходу в ряды запрещенной в России группировки ИГИЛ1. Местом концентрации радикальных мусульман на территории Украины, по информации донецкой Народной милиции, является исламский центр «Буковина», открытый недавно в Черновцах.

1 Организация запрещена на территории РФ.