МИД РФ назвал бездоказательным доклад сената США о «вмешательстве»

Москва, 22 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о «вмешательстве» РФ в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.

Она отметила, что аналогичные характеристики применимы и к другим частям этого отчета, а также «докладу Мюллера» и остальным документам по теме якобы участия Москвы в тех событиях.

Захарова подчеркнула, что российская сторона уже неоднократно комментировала эти претензии, указывая на их «абсолютно бездоказательный характер».

«Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу. Не думаем, что ставка на дальнейшее насаждение в обществе антироссийских мифов принесет кому-либо успех», — сказала дипломат.

В Вашингтоне до сих пор утверждают, что Россия якобы оказывала влияние на электоральные процессы в США в 2016 году. Это происходит вопреки провалу расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который потратил несколько лет и более 30 миллионов долларов, но так и не нашел признаков «сговора» РФ с президентом Дональдом Трампом. Мюллер был вынужден признать поражение и уйти в отставку.

Российская сторона все обвинения в попытках повлиять на ход местных выборов отвергала и, более того, фиксировала реальное вмешательство Америки в голосование на своей территории.