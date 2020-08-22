В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

Москва, 22 августа. Стратегия президента РФ Владимира Путина постоянно наращивать золотые запасы России оказалась самой правильной на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса. Правоту российского лидера признал ответственный редактор экономического отдела Die Welt Хольгер Цшепиц.

Он напомнил, что в прошлом году написал материал под заголовком «Фатальная жажда золота Владимира Путина», где рассуждал о ловушке золотых резервов для РФ. Однако теперь он понимает, что был неправ и его выводы были ошибочными.

Свое мнение обозреватель изменил после того, как стоимость золота показала рекордны рост, поднявшись выше двух тысяч долларов за унцию.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — отметил Цшепиц.

Эксперт убежден, что российский лидер действует в этой сфере достаточно умно. Ранее стало известно, что международные резервы России выросли до 600 млрд долларов, обновив исторический рекорд 2008 года.

В свою очередь немецкий публицист Вольфрам Ваймер в колонке на сайте телеканала N-TV заявил, что целью Путина было в первую очередь сокращение использования доллара, а не рост резервов. Золотовалютная политика президента РФ восхитила Вайемера. Публицист присудил ему звание «человека недели».