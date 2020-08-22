Бывший муж Лолиты после развода превратился в бомжа

Москва, 22 августа. Бывший Лолиты Милявской Дмитрий Иванов стал бомжом. Певица выписала его из своей столичной квартиры.

Артистка и тренер по сквошу расстались 1,5 года назад, но Иванов с 2012 года числился как жилец в ее квартире. Милявской пришлось решать этот вопрос через суд.

Однако Иванов не стал дожидаться решения суда и выписался добровольно. Известно, что до отношений с российской дивой гражданин Беларуси официально не имел определенного места жительства.

Теперь певица поставила точку в судебных разбирательствах с экс-супругом, считает ее адвокат Сергей Дорин. Он добавил, что до женитьбы на Милявской Иванов получил гражданство РФ благодаря «браку с некой пенсионеркой».

Возможно, тренера приютит его новая возлюбленная Ольга Кулиева. СМИ писали, что Иванов встречался с ней еще будучи в браке с певицей.

Женщина родом из Беларуси, сейчас живет в Москве и работает в косметологии. Пока Кулиева не обзавелась собственной квартирой в столице.

Ранее сообщалось, что Лолита решилась на отчаянный эксперимент и стала членом труппы театра «Модерн». Она призналась, что актерство дается нелегко.

Справляться со стрессом в театре помогают лекарства. По ее собственным словам, Лолита находится в «предынфарктном» состоянии.