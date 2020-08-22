В ГД отметили необоснованность слухов о связи РФ с лидерами мятежа в Мали

Москва, 22 августа. Заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Юрий Швыткин в интервью для РИА Новости отметил бездоказательность заявлений американских СМИ о том, что лидеры переворота в Мали якобы проходили военную подготовку в РФ.

Слухи о подготовке в России малийских офицеров, возглавивших переворот, со ссылкой на неназванные источники в Мали распространяло издание Daily Beast.

Швыткин подчеркнул принципиальную позицию России по невмешательству во внутренние дела других стран и отметил привычку американской прессы основывать свои заявления на слухах и домыслах, полученных из непроверенных источников.

При этом член ГД напомнил, что обучение иностранных специалистов в России ведется на основе соответствующих договоренностей с каждым отдельным государством и не является тайной.

Это не первый случай, когда западные СМИ тиражируют необоснованные обвинения в адрес России.

Ранее посол России в Мали и Нигере Игорь Громыко провел встречу с представителями военных кругов, захвативших власть в Мали. На встрече обсуждалась безопасность работников российского посольства в Бамако в сложившихся обстоятельствах.

Государственный переворот в Мали произошел 18 августа после многомесячных протестов, вызванных коррупцией, спадом в национальной экономике и профранцузской ориентацией бывшего президента страны Бубакара Ибрагима Кейта, который был арестован и сложил свои полномочия в ночь на 19 августа.