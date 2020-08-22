Легендарный гитарист Red Hot Chili Peppers умер в 64 года

Лос-Анджелес, 22 августа. Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers сообщила, что бывший гитарист коллектива Джек Шерман скончался. Музыкант ушел из жизни в 64 года.

Поклонники запомнили Шермана, как парня, который принимал участие в записи дебютного альбома группы и в первом туре по Америке.

«Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было — хорошее, плохое и все что между», — сообщили в Red Hot Chili Peppers.

Информации о причине смерти Шермана пока нет. Он был вторым гитаристом в составе коллектива, его заменил Хиллел Словак в 1983 году. Словак недолго поработал для «перцев», скончавшись в 1988 году от передозировки наркотиков.

Шерман внес большой вклад в создание второго студийного альбома Freaky Styley, который увидел свет в 1985 году. Фанаты Red Hot Chili Peppers считали гитариста важным членом команды.

Когда в 2012 году группа попала в Зал славы рок-н-ролла в США, Шерману было очень обидно.

«Очень больно видеть, что праздник продолжается, а тебя на нем нет. Я не утверждаю, что сделал что-то особенное для коллектива. Но я старался, чтобы наше дело работало. Так что это нечестно», — жаловался музыкант.

Напомним, что Red Hot Chilli Peppers была образована в 1983 году в Лос-Анджелесе солистом Энтони Кидисом и басистом Фли. Поначалу они выступали только в своем городе, а после выхода двух альбомов отправились в национальное турне.